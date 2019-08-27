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Kimse Bilmez 11.bölüm tek parça ve canlı izle! izleme linki!

ATV’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan dizinin son bölümünde Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşmüştü. Kimse Bilmez dizisi 11. Bölüm fragmanı ise dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Fragmanda Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artıyor. Dizinin 11. Bölümünü kaçıran izleyiciler için “ izleme linki” haberimizde... Kimse bilmez 11. Bölümde neler oluyor? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 15:58
Kimse Bilmez 11.bölüm tek parça ve canlı izle! Kimse Bilmez son bölüm izleme linki!

Kimse bilmez 11. Bölüm bu akşam Atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Reyting rekorları kıran dizinin severleri Kimse Bilmez 11. Bölüm fragmanını araştırıyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi son bölümüyle damga vurmuştu. Diziseverler internet üzerinden "Kimse Bilmez 11. Bölüm canlı izleme linki" şeklinde aramalar yapmaya başladı. Peki, Kimse Bilmez son bölümünde neler yaşandı? İşte dizi hakkında detaylar ve 11. Bölüm fragmanı izleme linki…

KİMSE BİLMEZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR? (10. BÖLÜM)

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

KİMSE BİLMEZ CANLI İZLEME LİNKİ

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

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