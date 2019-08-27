La Casa de Papel yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? La Casa de Papel 4. sezon tarihi belli oldu mu?

La Casa de Papel 3. Sezonu Temmuz ayında yayınlanmıştı. Dizinin yayınlanan son sezonunu bitiren izleyiciler yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Hatırlanacağı üzere son bölümde işler istendiği gibi gitmemiş, profesör ve ekibi son derece zor bir durumda kalmıştı. Heyecanın ortasında sezon finaline giden dizi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Peki, La Casa de Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? İşte bu soruların yanıtları…

LA CASA DE PAPEL 4. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan La Casa de Papel 3. sezonu temmuz ayında başlamıştı., Bu bilgiler doğrultusunda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LA CASA DE PAPEL NEREDEN İZLENİYOR?

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde ve Premios Fénix'te En İyi Drama ödülünü kazanan sürükleyici suç dizisi La Casa De Papel'in tüm sezonları Netflix üzerinden izlenebiliyor.