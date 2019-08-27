Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Pompeii filminin konusu nedir? Pompeii oyuncuları kimlerdir?

filminin konusu nedir? kimlerdir?

filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Ünlü filmin oyuncu kadrosu ve konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Paul W.S. Anderson'un yönetmen koltuğunda olduğu film 2014 yapımıdır. Aynı zamanda Pompeii şehrinin hikayesini anlatan film başrollerinden birini Game of Thrones dizisinin yakışıklı yıldızı Kit Harington canlandırıyor. Peki, Pompeii filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 17:35
Pompeii filminin konusu nedir? Pompeii oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde Kit Harington'un olduğu "Pompeii" filmi bu akşam kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Filmin tv'de yayınlanacağını duyan vatandaşlar "Pompeii filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusunu internette aratıyor. Peki, Pompeii filmi konusu nedir? İşte film hakkında detaylı bilgi…

POMPEII FİLMİ KONUSU

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

POMPEII OYUNCULARI

Kit Harington: Milo
Carrie-Anne Moss: Aurelia
Emily Browning: Cassia
Adewale Akinnuoye-Agbaje: Atticus
Jessica Lucas: Ariadne
Jared Harris: Severus
Kiefer Sutherland: Corvus
Currie Graham: Bellator

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pompeii filminin konusu nedir? Pompeii oyuncuları kimlerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN