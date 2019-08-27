Pompeii filminin konusu nedir? Pompeii oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde Kit Harington'un olduğu "Pompeii" filmi bu akşam kanal D ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Filmin tv'de yayınlanacağını duyan vatandaşlar "Pompeii filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusunu internette aratıyor. Peki, Pompeii filmi konusu nedir? İşte film hakkında detaylı bilgi…

POMPEII FİLMİ KONUSU

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

POMPEII OYUNCULARI

Kit Harington: Milo

Carrie-Anne Moss: Aurelia

Emily Browning: Cassia

Adewale Akinnuoye-Agbaje: Atticus

Jessica Lucas: Ariadne

Jared Harris: Severus

Kiefer Sutherland: Corvus

Currie Graham: Bellator