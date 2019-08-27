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Rus’un Oyunu filminin konusu nedir? Rus’un Oyunu filminin oyuncuları kimlerdir?

Başrollerinde Fırat Tanışın da olduğu "Rus’un Oyunu" filmi bu akşam star tv ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Filmin tv’de yayınlanacağını duyan vatandaşlar “Rus’un Oyunu filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?” sorusunu internette araştıyor. Film, Zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Peki, Rus’un Oyunu filmi konusu nedir? İşte film hakkında detaylı bilgi…

Giriş Tarihi: 27.8.2019 16:58 Güncelleme Tarihi: 27.8.2019 17:32
Rus’un Oyunu filminin konusu nedir? Rus’un Oyunu filminin oyuncuları kimlerdir?

Rus'un Oyunu filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Ünlü filmin oyuncu kadrosu ve konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Levent Özdemir'in senarist, yönetmen ve yapımcı koltuğunda oturduğu Rus'un Oyunu'nu 3 farklı ülkede çekilen ilk yerli sinema filmi ünvanını taşıyor. Peki, Rus'un Oyunu filminin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…

RUS'UN OYUNU FİLMİ KONUSU

Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından Serhat Vasbi, büyük bir iş anlaşması yapacağını düşündüğü Batıkan tarafından Hong Kong'a götürülür. Arkasından Batıkan tarafından şantaja maruz kalır. Şantaj kasedi Serhat'ın özel ve ticari sırlarını içeren görüntüleri ile doludur. Serhat kendisini kurtarmak adına istenilen beş milyon euro şantaj parasını verir. Fakat, işler Serhat Vasbi'nin beklediği gibi ilerlemez. Sonunda anlaşılır ki, Serhat Vasbi akılalmaz bir oyunun içindeki tek hedeftir ve bu oyun; sebepleri ile hiç olmadığı kadar haklı bir oyundur.

RUS'UN OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Fırat Tanış (Serhat Vasbi)
Leonid Kulagin (Profesör Vlademir)
Anastasiya Klyeva (Anastasya)
Levent Özdemir (Batıkan Yiğit)
Nila Fırat (Zeliha)
Murat Topalan (Bro)
Orkun Öztürk (Yusuf)
Gülce Dereli (Nergis)

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Rus’un Oyunu filminin konusu nedir? Rus’un Oyunu filminin oyuncuları kimlerdir?
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