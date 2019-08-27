Vatan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vatan Şaşmaz neden öldürüldü?

27 Ağustos 2017 yılında Filiz Aker tarafından bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın bugün ölüm yıldönümü. Herkesi şoke eden ölümün sır perdesi oldukça araştırılırken Türkiye'yi yasa boğan ölümün üzerinden tam iki yıl geçti. Sabah saatlerinden itibaren "Vatan Şaşmaz kimdir?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Buna göre; Vatan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ölüm sebebi neydi? İşte ayrıntılar..

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Korkunç bir cinayetle yaşamını yitiren Vatan Şaşmaz izleyicilerin yakından tanıdığı bir isimdi.

8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini verdi. Zamanla sadece Vatan denilmeye başlandı. Çapa Ortaokulundan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesinde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

Üniversite yıllarında 1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı. Askerliğini Şırnak'ta yaptı.

2000 yılında ATV'ye geçti. Melike Öcalan ve Vatan Şaşmaz birlikte sabah şekeri oldular. Uzun süre (875 bölüm) sabah programı sundu. 'Özel Hat' programıyla Magazin Gazetecileri Derneği'nin 'En İyi Erkek Sunucu' ödülünü aldı. 4 yıl sabah programı ve 9 yıl magazin programı sunan Vatan Şaşmaz, 10 yıl Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı. Engin karakteriyle büyük beğeni topladı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'da konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 1

1 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.

Vatan Şaşmaz'ın rol aldığı yapımlar

Çocuklar Duymasın

Avrupa Avrupa

Yalancı Romantik

Gecekondu

Aynı Çatı Altında

Kanalizasyon

Hiç Rıza

Seninki Kaç Par

İşler Güçler

Galip Derviş

VATAN ŞAŞMAZ'IN ÖLÜMÜ

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞMUŞTU

Sabah Şekerleri adlı program ile hayatımıza giren oyuncu-sunucu Vatan Şaşmaz, iki yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin 10. katında bulunan 1130 numaralı odada kanlar içinde ölü bulunmuştu. Acı haber başta sanat camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

KAN DONDURAN GELİŞMELER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Vatan Şaşmaz'ın neden ve nasıl öldüğü uzun süre araştırılmış ve sonucunda kan donduran gelişmeler ortaya çıkmıştı.

Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta bir otelde 1 aydır kaldığı eski kız arkadaşı ve bir dönem mankenlik yaptığı öğrenilen Filiz Aker'in odasına çıktı. Odada ikilinin arasında çıkan tartışmadan sonra Aker, kaçmaya çalışan Şaşmaz'ı sırtından 3-4 el ateş ederek vurdu. Aker olayın ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Silah sesine odaya koşan otel personeli arkadan kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Vatan Şaşmaz'ı kapının 1 metre uzağında, Filiz Aker'i ise yatakta ölü buldu. Bu arada, otel odasının Filiz Aker'in adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

Filiz Aker'in olayda kullandığı silahın bulundurma ruhsatlı olduğu saptandı. Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.