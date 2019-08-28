Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Laurent Tirard'ın yer aldığı film 2012 yılında vizyona girdi. Türkiye'de 7 hafta boyunca vizyonda kalan film toplamda 129.075 seyirci tarafından izlendi ve gişeden 1.462.693,38 TL hasılat elde etti. Buna göre; Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin konusu nedir? Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar..

ASTERİKS VE OBURİKS GİZLİ GÖREVDE FİLMİNİN KONUSU

İÖ 50 yılı Sezar savaşa susamış, mükemmel lejyon ordusuyla dünyanın sınırlarındaki adayı, Britanya'yı fethetmeye karar verir. Zafer çabuk alınmıştır fakat küçük birBritanya köyü onlara direnir. Britanya'nın kraliçesi Cordelia en sadık çalışanı Jolitorax'ı Romalılara karşı direnişleriyle ünlü başka bir küçük köyün yakınlarına Gaule'den yardım istemeye gönderir, Gaulois köyünde Asteriks ve Oburiks oldukça meşguldür.

Şef, yeğeni Kuduriks'i onlara emanet etmiştir. Antikloraks yardım istemeye geldiğinde, ona büyülü iksirden bir ton emanet etmeye karar verirler ve yanında da Asteriks ve Oburiks'i gönderirler tabii eğitimini tamamlaması için iyi bir fırsat yakalayan Kuduriks de onlarla gidecektir. Ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmez!

ASTERİKS VE OBURİKS GİZLİ GÖREVDE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Başlarına gelen çılgın maceralarda kahramanlarımızın eğitimi tamamlanırken, seyircilerde Asteriks ve Oburiks'in hikayesini ilk kez 3D olarak seyredecekler. Asteriks ve Oburiks'i Eduard Baer ve Gerard Depardieu canlandırırken, Türkçe seslendirmesinde Bay J ve Geveze sesleriyle karakterlere can veriyorlar.