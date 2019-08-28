Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu oldukça araştırılmaya başlandı. Aksiyon türünde olan film 2014 yılında vizyona girmiş olup işkence görmüş bir ruhun dünyada yaşamasını, hikayesini ve macerasını anlatıyor. Buna göre; Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin konusu nedir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar..

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN KONUSU

1400 yıl önce tanrı veya insan olmayan, işkence görmüş bir ruh dünyada yürüdü. Herkül, tanrı kral Zeus'un güçlü oğluydu. Tüm hayatı boyunca acı çekti. 12 görevi ve ailesini kaybetmesinin ardından, bu karanlık yorgun ruh tanrılara sırtını döndü ve huzuru kanlı savaşlarda çarpışarak aramaya başladı.

Yıllar içinde kendisi gibi altı ruhla yakınlaştı. Aralarındaki bağın kaynağı savaşma aşkları ve ölümün nefesini enselerinde hissetmeleriydi. Bu ruhlar savaşmaya nereye gittiklerini veya neden savaştıklarını hiç sorgulamadılar. Akıllarındaki tek şey alacakları paraydı.

Dünyanın en iyi ordusuna sahip olma hedefiyle, Trakya Kralı bu paralı askerleri adamlarını eğitmeleri için tutar. Bu kayıp ruhların; acımasız ve kana susamış bir ordu eğitmeye başladıkları zaman ne kadar düştüklerini anlamalarının zamanı çoktan gelmiştir.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Dwayne Johnson Dwayne Johnson Rolü : Hercules Rufus Sewell Rufus Sewell Rolü : Autolycus Aksel Hennie Aksel Hennie Rolü : Tydeus Ingrid Bolsø Berdal Ingrid Bolsø Berdal Rolü : Atalanta Ian McShane Ian McShane Rolü : Amphiarus Joseph Fiennes Joseph Fiennes Rolü : King Eurystheus John Hurt John Hurt Rolü : Lord Cotys Irina Shayk Irina Shayk Rolü : Megara