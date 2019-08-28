Huzur Sokağı dizisinin konusu nedir? Huzur Sokağı oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen ''Huzur Sokağı Özel'' bölümü Şule Yüksel Şenler anısına bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Ünlü yazar Şule Yüksel Şenler'ın ünlü romanı Huzur Sokağı'nın yeniden düzenlenerek dizi haline getirilmesiyle karşımıza çıkan yapım ilk kez 2012 yılında yayınlanmıştır. Diziyi hatırlayanlar veya yeniden izlemek isteyenler şimdiden ''Huzur Sokağı konusu nedir, oyuncuları kimler?'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen detaylar…

HUZUR SOKAĞI KONUSU NEDİR?

"Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmez imiş..." Ünlü yazar Şule Yüksel Şenler'in aynı adlı eserinden esinlenerek çekilen dizi, herkesin büyük özlem duyduğu huzurlu bir semtin aynı mahallesinde yaşayan birbirine zıt iki kişinin yaşadığı dramatik ve ibret verici aşk hikâyesini ekrana getiriyor. Bambaşka dünyaların insanları olan Feyza ve Bilal'in ölümsüz aşkını anlatan dizide Feyza'yı Selin Demiratar, Bilal'i ise Kutsi canlandırıyor.

HUZUR SOKAĞI OYUNCU KADROSU

KUTSİ (BİLAL)

Kendi halinde insanların yaşadığı bir sokakta doğup büyümüş, vicdanlı, iyiliksever, azimli, sabırlı, ağırbaşlı ve çalışkan bir delikanlı. Babasını küçük yaşta kaybettiği için annesinin ve kız kardeşinin sorumluluğunu üstlenmiş. Üniversitede okuyor, geceleri taksicilik yaparak evin geçimini sağlıyor. Şükran'ın ona duyduğu büyük aşkın farkında.

SELİN DEMİRATAR (FEYZA)

İstanbul'un tanınmış zenginlerinden Necmettin Bey'in kızı… Modern değerlerle büyütülmüş, özgüveni yüksek, özgür, inatçı ve biraz da şımarık bir kız. Annesini küçük yaşta kaybetmiş. Vaktinin çoğunu arkadaşlarıyla geçiriyor, gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyor. Aslında sevgi dolu, merhametli, vicdanlı, düşünceli bir ruhu var. Hiç âşık olmamış.

SİNEM ÖZTÜRK (ŞEYMA)

Bilal ile aynı sokakta doğup büyümüş, kendi halinde, çekingen, kırılgan bir genç kız. Hasan ile Saadet'in tek evladı. Çocukları çok seviyor, anaokulu öğretmenliği yapıyor. İçinde Bilal'e karşı yıllardır besleyip büyüttüğü güçlü bir aşk var.

Dizinin diğer oyuncuları ise; Güven Hokna, Sinem Öztürk, Gökhan Mete, Nilgün Kasapbaşoğlu, Yeşim Salkım, Suavi Eren, Hakan Eratik, Toygun Ateş, Fatma Karanfil, Fevza Çıpa, Halef Tiken, Toygun Ateş, Fatoş Sılan, Belgin Erdoğan, Ülkü Taşkın, Gülşah Buzlu.