Kimse Bilmez son bölüm yayınlandı! Kimse Bilmez 11. son bölüm tamamı tek parça hemen izle!

Kimse bilmez 11. Bölüm dün akşam atv ekranlarında izleyicilerle buluştu. Reyting rekorları kıran dizinin sevenleri Kimse Bilmez 12. Bölüm fragmanını araştırıyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi son bölümüyle geceye damga vurdu. Kimse Bilmez 11. son bölüm diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Peki, Kimse Bilmez son bölümünde neler yaşandı? İşte dizi hakkında detaylar ve 11. bölüm tamamı...

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KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR? (10. BÖLÜM)

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

KİMSE BİLMEZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.