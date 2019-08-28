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yayınlandı! Kimse Bilmez 11. son bölüm tamamı tek parça hemen izle!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Dün akşam izleyicisiyle buluşan dizinin son bölümünde Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşmüştü. Sevilen dizi 11. yeni bölümü ile dün akşam atv ekranlarında seyircisi ile buluştu. Dizinin son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için tamamı yayınlandı... Kimse bilmez 11. son bölüm ile ilgili bilgiler haberimizde!

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 09:31
Kimse Bilmez son bölüm yayınlandı! Kimse Bilmez 11. son bölüm tamamı tek parça hemen izle!

Kimse bilmez 11. Bölüm dün akşam atv ekranlarında izleyicilerle buluştu. Reyting rekorları kıran dizinin sevenleri Kimse Bilmez 12. Bölüm fragmanını araştırıyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi son bölümüyle geceye damga vurdu. Kimse Bilmez 11. son bölüm diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Peki, Kimse Bilmez son bölümünde neler yaşandı? İşte dizi hakkında detaylar ve 11. bölüm tamamı...

KİMSE BİLMEZ 11. SON BÖLÜM TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR? (10. BÖLÜM)

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

KİMSE BİLMEZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.

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Kimse Bilmez son bölüm yayınlandı! Kimse Bilmez 11. son bölüm tamamı tek parça hemen izle!
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