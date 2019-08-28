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filminin konusu nedir? Yangın Depremleri oyuncu kadrosu

filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Sinemaseverler tarafından Yangın Depremleri filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Bu akşam 'de yayınlanacak olan filmin başrollerinde Alexandra Paul da bulunuyor. Film 2014 tarihinde vizyona girmişti. Sevilen film izlemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler için yayında olacak. Peki Yangın Depremleri filminin konusu nedir? ve film hakkında detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 17:29
Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Yangın Depremleri oyuncu kadrosu

Yangın Depremleri filmi bu akşam film severlerle buluşacak. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan film bilim kurgu türünde olup vizyondaki süresinde oldukça ilgi görmüştü. Filmin baş rollerinde ünlü oyuncu Alexandra Paul var. Yönetmen koltuğunda ise Geoff Browne oturuyor. Peki, Yangın Depremleri konusu nedir? Saat kaçta ve hangi kanalda olacak? Yangın Depremleri filmi oyuncu kadrosu...

Yangın depremleri filmi imdb puan 3.5/10

YANGIN DEPREMLERİ KONUSU

Promethean Kinetics firması, güneş enerjisine alternatif olarak enerji krizini çözecek kadar güçlü, devrim niteliğindeki bir temiz kömür enerji kaynağı olan Helios teknolojisini üretir. Ancak, bazı hükümetler Helios'un gerektirdiği güvenlik önlemlerini kesmesiyle yüksek patlayıcı ürün, Dünya kabuğunun derinliklerine sızmaya başlayarak devasa yangın patlamaları ve yüzey üzerinde şiddetli depremler meydana getirir. Şehirler sallanır ve okyanuslar yükselip durum giderek ağırlaşırken, Helios teknolojisinin yaratıcısı Eve Carter harekete geçer. Eve Carter insanlığı bu çıkmazdan kurtarabilecek midir?

YANGIN DEPREMLERİ OYUNCULARI

Alexandra Paul, James Weber Brown, Nigel Barber, Zoe Barker

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Yangın Depremleri filminin konusu nedir? Yangın Depremleri oyuncu kadrosu
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