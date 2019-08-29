Afili Aşk 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk son 11.bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Sevilen dizi Afili Aşk yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar büyük merak uyandırıyor. Ekranların fenomen yapımı Afili Aşk 11. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Farklı hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin bu akşamki bölümünde Kerem, Ayşe'nin sırrını çözebilecek mi? Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler '' Afili Aşk 12.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Afili Aşk 11. bölüm canlı izle'' şeklinde araştırmaya yapıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

Afili Aşk 12.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK 11.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk 11.bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Afili Aşk bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Kerem'in kıskançlık krizi Ayşe'yi delirtiyor.

Ayşe ve Kerem arasındaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst ediyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem yine yapıyor yapacağını. Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.

Afili Aşk yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

Afili Aşk 11. son bölüm fragmanı yayınlandı

AFİLİ AŞK'IN KONUSU NEDİR?

Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start – up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.

Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.

Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.