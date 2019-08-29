Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta puan durumu! 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

puan durumu! Mutfakta kim birinci oldu?

Heyecanı ve enerjisi yüksek program puan durumu bugün belli olacak. Gelinlerin puan durumuna göre gün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim açıklanacak. Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak olan 339. Bölümün fragmanı yayında! Bugünkü bölümde Hülya fenalık geçirerek herkesi korkutuyor. Peki nasıl? Mutfakta kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:19
Gelinim Mutfakta puan durumu! 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla izleyicisi puan durumlarını merak ediyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve gün birincisi belli oluyor. Bugünkü bölümde yemek tadımı sırasında Hülya fenalık geçiriyor ve herkesin gözleri önünde yere yığılıyor. Heyecanın eksik olmadığı programda puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi kaynanalar belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, çeyrek altını kim aldı? Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU -29 AĞUSTOS PERŞEMBE

Gelinim bugün belli oluyor.

Gelinim Mutfakta 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak olan 339. Bölümün fragmanı yayında! Hülya fenalık geçirerek herkesi korkutuyor!

Yemek tadımı sırasında Hülya fenalık geçiriyor ve herkesin gözleri önünde yere yığılıyor! Sağlık ekibi stüdyoya girerek ilk müdahaleyi anında gerçekleştiriyor! Onu halini gören kaynanası Zeynep Hanım gözyaşlarına hakim olamıyor!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta puan durumu! 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN