Gelinim Mutfakta puan durumu! 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla Gelinim Mutfakta izleyicisi puan durumlarını merak ediyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli oluyor. Bugünkü bölümde yemek tadımı sırasında Hülya fenalık geçiriyor ve herkesin gözleri önünde yere yığılıyor. Heyecanın eksik olmadığı programda puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi kaynanalar belirliyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, çeyrek altını kim aldı? 29 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU -29 AĞUSTOS PERŞEMBE

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor.

Gelinim Mutfakta 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak olan 339. Bölümün fragmanı yayında! Hülya fenalık geçirerek herkesi korkutuyor!

Yemek tadımı sırasında Hülya fenalık geçiriyor ve herkesin gözleri önünde yere yığılıyor! Sağlık ekibi stüdyoya girerek ilk müdahaleyi anında gerçekleştiriyor! Onu halini gören kaynanası Zeynep Hanım gözyaşlarına hakim olamıyor!