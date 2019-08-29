Hadi ipucu 29 Ağustos sorusu! ABD'de düzenlenen yarışmada "En İyi Erkek Televizyon Yıldızı" ödülünü alan oyuncumuz kimdir? Hadi ipucu 12.30’da!

Güncel yayınlanan Hadi ipucu sorusu belli oldu. Takipçileri tarafından sıklıkla takip edilen 29 Ağustos Hadi ipucu sorusu magazinden geldi. Türk oyuncuları yakından takip edenler günün sorusuna kolaylıkla cevap verebilecek. Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesabında yapılan açıklamada '' ABD'de düzenlenen yarışmada "En İyi Erkek Televizyon Yıldızı" ödülünü alan oyuncumuz kimdir?'' oldu. Peki ABD'de düzenlenen yarışmada "En İyi Erkek Televizyon Yıldızı" ödülünü alan oyuncumuz kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU

ABD'de düzenlenen yarışmada "En İyi Erkek Televizyon Yıldızı" ödülünü alan oyuncumuz kimdir?

HADİ İPUCU CEVABI

CEVAP: Can Yaman