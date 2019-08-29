Jungle filmi konusu nedir? Jungle oyuncu kadrosu

Jungle filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2017 yapımı olan filmin başrolünde Harry Potter filmiyle ünlenen başarılı oyuncu Daniel Radcliffe bulunuyor. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören film gerçek bir hikayeyi anlattığı biliniyor. Peki, Jungle filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jungle filmi hakkında detaylar haberimizde…

JUNGLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon'un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyebilirler…



JUNGLE OYUNCULARI

Alex Russell, Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann

DANIEL RADCLIFFE KİMDİR?

2000 yılının Ağustos ayında Radcliffe birçok elemeden geçerek Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı filmde başrolü oynamaya hak kazanmıştır. Filme çok büyük bir bütçe ayrılmıştı ve film İngiliz yazar J. K. Rowling'in kitap serisinden uyarlanmaktaydı. Ayrıca ilk filmden sonra Pierce Brosnan ile Panama Terzisi adlı filmde küçük bir rol almıştır. Harry Potter serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan sonra ikinci filmde de (Harry Potter ve Sırlar Odası) Radcliffe Harry Potter karakterini canlandırmıştır. Ardından Radcliffe, devam filmlerinde de yer almıştır. Bunlar Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (2004), Harry Potter ve Ateş Kadehi (2005), Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Temmuz 2007) dır. 15 Temmuz 2009'da vizyona giren Harry Potter ve Melez Prens, Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (2010) ve son olarak Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2'dir. Harry Potter karakterini Radcliffe canlandırmıştır. Filmler, yaptıkları hasılatlar ile sinema piyasasında ses getirmektedir. Ayrıca filmde Ron Weasley rolündeki Rupert Grint ve Hermione Granger rolündeki Emma Watson da eşlik etmiştir.