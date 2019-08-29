Ödeşme zamanı filmi konusu nedir? Ödeşme zamanı oyuncu kadrosu

Ödeşme zamanı filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2018 yapımı olan filmin başrolünde başarılı oyuncu Scott Adkins bulunuyor. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören film aksiyon dolu bir hikaye anlattığı biliniyor. Peki, Ödeşme zamanı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Ödeşme zamanı filmi hakkında detaylar haberimizde…

Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyebilirler…

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dövüşmek konusunda uzman olan adam beş parası kalınca kimse iş vermek istemez. Bunun yerine kolay yoldan para kazanmanın peşine düşen adam mafyanın tahsildarlığını yapmaya başlar. Gittiği ilk işte başına olmadık belalar açılan adam, kolay gibi görünen işin aslında kendisi için tezgahlanmış bir ölüm kalım savaşı olduğunu anlar. Şimdi gücün yanında zeka oyunlarının da çok önemli olduğu anlar başlayacak ve adam hem mafyanın parasına çökecek hem de özgürlüğünü kazanmak için mücadele verecektir.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI

Scott Adkins

Essam Ferris

Rustic Bodomov

SCOTT ADKINS KİMDİR?

Scott Adkins, 17 Haziran 1976 tarihinde İngiltere'nin Sutton Coldfield şehrinde John Adkins ve Janet Sanders çiftinin ikinci oğlu olarak doğdu. Ailesi kasaplık yapmaktadır. Craig adında bir abisi vardır. Spora meraklı olan Adkins, 10 yaşında judo öğrenmeye başladı. Daha sonra tae-kwon-do ve kick boksa yöneldi. Bruce Lee ve Jean Claude Van Damme gibi yıldız oyuncuları örnek almaktadır.

Tae-kwon-do hocası olarak dersler vermiştir. Daha sonra sinemaya ilgisi başlamış, okuldaki drama kulübüne katılmıştır. 21 yaşında Webber Douglas drama akademisinden teklif almış ancak bitiremeden okuldan ayrılmak zorunda kalmıştır. Ardından Hong Kong dan film teklifi almış, Sammo Hung ve Jackie Chan ile çalışmıştır. Oynadığı filmler çoğunlukla aksiyon ve dövüş üzerinedir.

Estetik stilleriyle dünyada en iyi tekme atan 5 kişiden biridir. Scott Adkins, Lisa Adkins ile evlidir. Çiftin Carmel Adkins adında bir çocukları vardır.