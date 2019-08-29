Oflu Hoca Trakya’dakonusu nedir? Oflu Hoca Trakya’da filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çekilen Oflu Hoca Trakya'da filmi dün akşam TV'de yayınlandı. 2018 yapımı filmde genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca'nın, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gitmesini seyredeceğiz. Komediye doyacağınız filmin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Oflu Hoca Trakya'da filminin konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da filmi oyuncuları kimler?

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oflu Hoca Trakya'da filminin konusu, Doğanspor futbol kulübünün başkanlığını yapan Oflu Hoca, yeni transfer peşindedir. Genç yetenek Hayati'yi gözüne kestiren Oflu Hoca, onu transfer etmek için Lüleburgaz'a gider. Bu sırada Lüleburgaz'da hapishanede yatan Haspi adındaki bir adam tahliye olur.

Haspi, tamamen farklı karakterde biri olsa da Oflu Hoca'ya ikizi kadar benzemektedir. Haspi'nin hapisten çıkması Oflu Hoca'nın Lüleburgaz'daki günlerini kabusa çevirir.

Oflu Hoca Trakya'da filmi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çekilmiştir.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Çetin Altay

Gökhan Yıkılkan

Gülhan Tekin

Bilal Çatalçekiç

Seymen Aydın

Ececan Gümeci

Buket Dereoğlu

Bahtiyar Engin