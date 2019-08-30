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Son Mektup filminin konusu nedir? oyuncu kadrosu

konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan film vizyondaki süresinde oldukça beğenilmiş ve ilgi görmüştü. 1. Dünya savaşı sırasında Çanakkale cephesini konu alan film ilk kez 2015 yılında vizyona girmişti. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler bu akşam Atv kanalından izleyebilir. Peki, Son Mektup filminin konusu nedir? Son Mektup filmi oyuncuları ve film hakkındaki detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 30.8.2019 15:16
Son Mektup filminin konusu nedir? Son Mektup filmi oyuncu kadrosu

Son Mektup filmi bu akşam Atv ekranlarından yayınlanacak. Vatandaşlar "Son mektup filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorularına yanıt arıyor. Vizyonda olduğu süreçte beğenilen film izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Filmin başrollerinde ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade de var. Yönetmen koltuğunda Özhan Eren'nin olduğu film 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Son Mektup filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

SON MEKTUP FİLMİNİN KONUSU

Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale cephesine gider. savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal Hemşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu şartlar altında, bir de Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih Yüzbaşı sayesinde kurtulan "Küçük Gazi Fuat", yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır...
Çanakkale Deniz Zaferi hakkındaki Son Mektup, harp günlerinde yazılan ve uzun yıllar sonra adresine kavuşan bir mektubun çok duygusal hikayesini anlatıyor. Önceki filmi "120" ile yurtiçi ve dışında büyük övgüler alan ve milyon barajını aşan Özhan Eren, senaryosunu yazdığı ve yapım-yönetimini üstlendiği Son Mektup'ta savaşı ve savaşın perde arkasını çok duygusal bir dille anlatıyor. Son Mektup'ta Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı'yı canlandıran Tansel Öngel ile Nihal Hemşire rolündeki Nesrin Cavadzade başrolleri üstleniyor.

SON MEKTUP OYUNCU KADROSU

Tansel Öngel
Nesrin Cavadzade
Bülent Şakrak
Ozan Gözel
Hüseyin Avni Danyal
Barbara Sotalsek
Nuri Gökaşan
Kerem Arslanoğlu

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Son Mektup filminin konusu nedir? Son Mektup filmi oyuncu kadrosu
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