Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşti mi? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin sevenleri "Nedim iyileşti mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği hayranlarının merakla beklediği tanıtım, büyük heyecan yarattı. Peki Zalim İstanbul yeni sezonda neler oluyor? Nedim İyileşti mi? Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Usta oyuncuların yanı sıra genç ve başarılı oyuncuların da kadroda bulunduğu, her bölümünde nefes kesen olaylara sahne olan Zalim İstanbul'da sırların ne zaman ortaya çıkacağı merakla bekleniyor...