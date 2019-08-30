Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşti mi? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşti mi? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul yeni sezonda şok olay! Zalim İstanbul dizisi yayınlandığı günden itibaren kendisine büyük bir izleyici kitlesi oluşturdu. Sezon finalinde dizi, takipçilerini ekran başına kilitlemişti. Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir varoluş mücadelesini konu alan Zalim İstanbul dizisinin izleyicileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Yeni sezonda Nedim iyileşiyor mu? İşte dizinin yeni sezon detayları...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 11:03
Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşti mi? Yeni sezon ne zaman başlayacak?

fragmanı yayınlandı! Fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin sevenleri "Nedim iyileşti mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği hayranlarının merakla beklediği tanıtım, büyük heyecan yarattı. Peki Zalim İstanbul yeni sezonda neler oluyor? Nedim İyileşti mi? yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Usta oyuncuların yanı sıra genç ve başarılı oyuncuların da kadroda bulunduğu, her bölümünde nefes kesen olaylara sahne olan Zalim İstanbul'da sırların ne zaman ortaya çıkacağı merakla bekleniyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Zalim İstanbul yeni sezon fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşti mi? Yeni sezon ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN