Örümcek Adam filminin konusu nedir? Örümcek Adam oyuncu kadrosunda kimler var?

Örümcek Adam filmi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Heyecanla beklenen fantastik türündeki film ilk kez 2002 yapımında vizyona girmiştir. Aksiyon ve heyecan dolu anlara tanık olacağımız filmde kendi halinde bir lise öğrencisi olan Peter Parker'ın (Tobey Maguire) yaşamı bir gün okulundaki öğrencilerle beraber gittiği müze gezisinde tehlikeli bir Örümcek ısırması ile tamamıyla değişir. Peki Örümcek Adam filminin konusu nedir? Örümcek Adam oyuncuları kimlerdir?

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir lise öğrencisi olan Peter Parker'ın (Tobey Maguire) yaşamı bir gün okulundaki öğrencilerle beraber gittiği müze gezisinde tehlikeli bir Örümcek ısırması ile tamamıyla değişir.

Çünkü bu örümcek öyle normal bir örümcek değildir, kalıtsal olarak özelikle geliştirilmiş, bilimsel amaçlarla kullanılmakta olan orjinal bir denektir. Ama olan olmuştur ve Peter Parker'da garip farklılıklar baş göstermektedir.

ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI

Tobey Maguire Peter Parker/Örümcek Adam

Kirsten Dunst Mary Jane Watson

James Franco Harry Osborn

Willem Dafoe Norman Osborn/Yeşil Cin

J.K. Simmons J. Jonah Jameson

Dylan Baker Dr. Curt Connors

Cliff Robertson Ben Parker

Elizabeth Banks Betty Brant