Canevim 13. Bölüm tek parça ve canlı izle! Canevim 13. Son bölüm fragmanı

Elveda gençliğim, hayallerim... Türkiye'nin sevilen dizisi Canevim tüm heyecanıyla atv ekranlarında devam ediyor. Canevim 13. yeni bölümü bu akşam televizyonda olacak. Canevim yeni bölümü izlemek isteyenler, dizi TV ekranlarında başladığı anda haberimizden canlı izleyebilirler. İşte Canevim yeni bölüm fragmanı ve tüm merak edilenler!

CANEVİM 13. BÖLÜM FRAGMANI

Ömer ve Taylan arasında kalan Ceylan, kan dökülmeden bu hesaplaşmanın bitmesi için her şeyini ortaya koyar. Hamza ve Hacı Anne'nin gizlice babalık testi yaptıracağını öğrenen Ömer'in, kendini aklaması için son bir adım kalmıştır. Ancak Taylan'ın önüne çıkaracağı engeller, Ömer'i büyük bir ölüm kalım savaşına sokar. Herkesi, en çok da Ceylan'ı sarsan acı haber; Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ceylan, Kristina'nın bebeğine dair testin sürpriz sonucunu almayı başardığında, edilen ihanetlerin, oynanan oyunların ve gizli kalmış gerçeklerin ortaya döküldüğü yepyeni bir dönem başlar. Elvan'ın sakladığı büyük sırrı acı bir tecrübeyle öğrenen Günnur, Elvan'ı peşindeki beladan korumak zorunda kalır. Zeki'yi iyileştirip bir an önce veda etmek isteyen Elvan ise, uzun süredir kaçtığı geçmişinin her şeye rağmen onu bulduğunu fark eder.

CANEVİM 12. BÖLÜM NELER OLDU?

Taylan her şeyi göze almıştır!

Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer'in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan'ın telefonundan Ceylan'a göndermek için fırsat kollamaktadır. Ömer ise Feryal'den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne'nin Kristina'yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. Ömer onlara ulaşmaya çalışırken, Hacı Anne testi yaptırmak için Hamza'dan yardım ister. Test günü yaklaşırken, Taylan'ın itirafı, içinden çıkılması zor olayları tetikleyecek ve Taylan'ın gizli planı Ceylan ile Ömer arasındaki büyük yol ayrımını ortaya çıkaracaktır. Taylan, geri dönüşü olmayacak şekilde Ceylan'a olan aşkı için her şeyi göze almıştır. Elvan ise Günnur'un Sezgin'le ilgili sert çıkışından sonra atölyede kalmaya karar verir. Bütün aile Elvan'ı eve dönmeye ikna etmek için uğraşır. Müjgan, Yener'le ayrılmış olsa da, Melis'in oyunları, tekrar kafasının karışmasına neden olur.

