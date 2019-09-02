2012 yapımı dram türündeki Entrika filminin izleyicisiyle buluştu. Ünlü oyuncuların yer aldığı filmin konusu ise merak edildi. Sürükleyici temposu ve çok katmanlı hikayesi sayesinde seyredenleri ekrana kilitleyen filmin senaryosu Nicholas Jarecki'a ait. Peki Entrika filminin konusu nedir? Entrika filmi oyuncuları kimler?

ENTRİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer planlarını alt üst edecektir.

ENTRİKA FİLMİ OYUNCULARI

Tim Roth Rolü : Michael Bryer

Brit Marling Rolü : Brooke Miller

Laetitia Casta Rolü : Julie Cote

Nate Parker Rolü : Jimmy Grant

Stuart Margolin Rolü : Syd Felder

Chris Eigeman Rolü : Gavin Briar

Richard Gere Rolü : Robert Miller

Susan Sarandon Rolü : Ellen Miller