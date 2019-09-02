2012 yapımı dram türündeki Entrika filminin izleyicisiyle buluştu. Ünlü oyuncuların yer aldığı filmin konusu ise merak edildi. Sürükleyici temposu ve çok katmanlı hikayesi sayesinde seyredenleri ekrana kilitleyen filmin senaryosu Nicholas Jarecki'a ait. Peki Entrika filminin konusu nedir? Entrika filmi oyuncuları kimler?
ENTRİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Büyük bir ticaret imparatorluğunu yöneten Robert Miller bir gece bir trafik kazası geçirir; kendisi sağ kurtulur fakat herkesten gizlediği yasak aşkı kazada can verir. Miller kaza sonrası gizli ilişkisinin ortaya çıkmasını göze alamaz ve riskli bir plan yapar. Tam şirkette her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada olayı araştıran detektif Michael Bryer planlarını alt üst edecektir.
ENTRİKA FİLMİ OYUNCULARI
Tim Roth Rolü : Michael Bryer
Brit Marling Rolü : Brooke Miller
Laetitia Casta Rolü : Julie Cote
Nate Parker Rolü : Jimmy Grant
Stuart Margolin Rolü : Syd Felder
Chris Eigeman Rolü : Gavin Briar
Richard Gere Rolü : Robert Miller
Susan Sarandon Rolü : Ellen Miller