Kod adı: Ressam oyuncuları kimler? Kod adı: Ressam konusu nedir?

Kod adı: ressam filmi bu akşam Show tv ekranlarından televizyonda ilk kez yayınlanacak. 2018 yapımı aksiyon filmi önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlerin araştırma konusu haline geldi. Kod adı: ressam filmi konusu ve oyuncu kadrosu film severler tarafından araştırılıyor. Peki, Kod adı: Ressam konusu nedir? Kod adı: Ressam oyuncuları kimler?

KOD ADI: RESSAM FİLMİ OYUNCULARI

Felix Chong'un yönetmen koltuğunda Yun-Fat Chow, Aaron Kwok, Jingchu Zhang, Catherine Chau gibi isimler yer alıyor.

KOD ADI: RESSAM KONUSU NEDİR?

Hong Kong polisi, "Ressam" takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini aramaktadır. Çete, işinde o kadar iyidir ki, yaptıkları sahte parayı gerçeğinden ayırmak imkansızdır. Polis, Ressam'ın gerçek kimliğini bulmak için hapiste olan çete üyesi Lee Man'den yardım ister.

Yun-Fat Chow kimdir?

Hong Kong'un Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li gibi en tanınan aktörlerinden biridir.

Chow'un çocukluğu Hong Kong'un küçük adası Lamma Adasında yoksulluk içinde geçti. Hayatı yerel TVB televizyonuna aktör eğitimi başvurusunun kabul edildiği andan itibaren değişti.

En çok rating alan televizyon dizilerinden biri olan The Bund'dan sonra Chow'un isminin tanınması fazla uzun sürmedi. Chow, TV başarılarına başka yapımlarla devam etti. Ancak onun asıl hedefi beyaz perde idi. Düşük bütçeli birkaç filmde istediğini bulamadı. Başarı o zamanlar fazla tanınmayan bir yönetmen olan John Woo ile beraber çalıştığı bir mafya aksiyon - melodram filmi olan A Better Tomorrow,1986 filminden sonra geldi. Bu film hem Woo'ya hem de Chow Yun-Fat'a şöhreti getirecekti. Chow bu başarının ardından Tv işini bıraktı ve tamamen beyaz perdeye yöneldi. Better Tomorrow ile kazandığı imaj ile benzer kategoride filmler olan 'gun fu veya 'heroic bloodshed' gibi, veya Woo'nun yönettiği filmler olan The Killer (1989) and Hard Boiled (1992) gibi filmleri çevirdi.