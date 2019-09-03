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hayatını kaybetti! , kaç yaşındadır?

Lübnanlı ünlü Ermeni şarkıcı hayatını kaybetti. Harmandian Ailesi tarafından yapılan açıklamada Adiss Harmandian’ın 15 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği ve artık bu duruma yenik düştüğü belirtildi. Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde hayatını kaybeden ? İşte bilgiler..

Giriş Tarihi: 3.9.2019 15:10
Adiss Harmandian hayatını kaybetti! Adiss Harmandian kimdir, kaç yaşındadır?

Biletleri yok satan ünlü sanatçı Adiss Harmandian'dan ölüm haberi geldi. 15 yıldır kanser hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçının ailesi ölüm haberini açıkladı. Türkiye'de de hemen herkesin ezbere bildiği ve Ertem Eğilmez'in aynı adlı filminde kullanılan 'Mavi Boncuk' şarkısının Ermenice versiyonu olan 'Karoun Karoun' (İlkhabardan ilkbahara) adlı eseriyle tanınıyordu. Peki Adiss Harmandian kimdir, kaç yaşındadır? İşte bilgiler..

ADİSS HARMANDİAN KİMDİR?

14 ocak 1945 Beyrut doğumlu pop müzik şarkıcısı.

Müzik kariyerine 1960'lı yıllarda Beyrut'ta başlayan Harmandian, Türkiye'de de hemen herkesin ezbere bildiği ve Ertem Eğilmez'in aynı adlı filminde kullanılan 'Mavi Boncuk' şarkısının Ermenice versiyonu olan 'Karoun Karoun' (İlkhabardan ilkbahara) adlı eseriyle tanınıyordu.

Sözleri Azerbaycanlı şair Mikayil Müşfig'e, bestesi ise Alekber Tağıyev'e ait olan 'Sana gurban' adlı şarkı, Türkçe ve Ermenicenin yanı sıra 1970'li yıllarda Yunanca olarak da seslendirilmişti.

Lübnan'dan ABD'ye sahneye çıktığı her yerde biletleri yok satan Harmandian'ın bazı şarkıları, Türkçe aranjmanları ile Türk şarkıcılar tarafından da seslendirildi. Örneğin Ajda Pekkan'ın 'İçiyorum' şarkısı, Harmandian'ın 'Asa Yar Jan' eserinden uyarlandı.

Kariyeri süresince 30'u aşkın albüm ve yaklaşık 400 şarkı yayınlayan Adiss Harmandian, birçok uluslararası ödüle değer görüldü.

'Kral' lakabıyla anılan Harmandian, Lübnan İç Savaşı sırasında ABD'ye göç etmiş ve bu ülkede de tanınan bir şarkıcı haline gelmişti.

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Adiss Harmandian hayatını kaybetti! Adiss Harmandian kimdir, kaç yaşındadır?
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