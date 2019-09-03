Ayı Paddington filminin konusu nedir? Ayı Paddington karakterleri

Ayı Paddington, Perulu genç bir ayının yaşadıklarını konu alır. Paul King tarafından yönetilen film bu akşam televizyon ekranlarında önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Ayı Paddington 2014 yılında İngiliz film şirketi Heyday Films ve Fransız film şirketi StudioCanal ortaklığında üretildi. Ayı Paddington filminin konusu nedir? Film hakkındaki detaylar haberimizde…

AYI PADDİNGTON KONUSU

Teyzesi Lucy tarafından büyütülen genç ayı Paddington, teyzenin emekli ayılar için yapılan bir tesise yerleşmesiyle birlikte kendine yeni bir ev aramaya karar verir. Bunun üzerine Perulu genç ayı soluğu Londra'da bulur. Büyükşehire yabancı olan bu ayı ne yapacağını bilmemektedir. Şansına ona İngiliz Brown Ailesi kucak açar ve Paddington artık onların evinde yaşamaya başlar. Bir yandan yeni evine, ailesine, çevresine ve şehre alışmaya çalışırken bir yandan da Bay Gruber ile Dünya'nın çeşitli yerlerine giderek dünyayı tanımaya çalışır.

AYI PADDİNGTON KARAKTERLERİ

Ayı Paddington: Peru'dan Büyük Britanya'ya gelmiş oldukça zeki ama sakar ve insanlarla ilgili pek bilgi sahibi olmayan sevimli ayı. En bölüm sonunda teyzesi Lucy'e yaşadıklarını anlatır.

Henry Brown: Paddington'un kaldığı evin reisidir.

Bay Curry: Brown Ailesinin komşusudur. Sürekli Paddington'u kullanır. Paddington'un sakarlıklarından en çok zarara uğrayan kişidir. Ondan kurtulmak ister ve ona hakaretler eder. Çok cimridir ve kimse tarafından sevilmez.

Bay Gruber: Ayı Paddington'a arkadaşlık eden, antika dükkanı sahibi yaşlı bir adamdır. Bir kitap yazmak için bazen Dünya'nın farklı yerlerine giderek hikâyeler toplar. Bu gezilere Paddington ile gider.