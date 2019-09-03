Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu son tablo! 3 Eylül 2019 Salı

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 342. Yeni bölümün ekranlara geldiği yarışma programında gelinler gün birincisi olmak için çabalarken aynı zamanda da heyecan ve tansiyon doruklarda yaşanıyor. Bugünkü yeni bölümde ise Yağmur ve Ezgi arasında büyük bir kriz yaşanıyor, tansiyon yükseliyor. Necla Hanım neden Yağmur'u gelini olarak istemedi? Elif ise aldığı puanlar sonrasında gözyaşlarını tutamadı? Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz açıklanmadı. Gün birincisi ve puan durumu belli olur olmaz detayları haberimizde sizlerle paylaşacağız.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Eylül 2019'da yayınlanan 341. Bölümde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Necla Yağmur Minaz çiftleri "Kağıt Kebabı" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor!

Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!