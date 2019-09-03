Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi için geri sayım başladı. 11 Nisan 2014 yılında vizyona giren film oldukça sürükleyici. Kaptan Amerika: İlk Yenilmez filminin devam filmi olan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. Buna göre; Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin konusu nedir? Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİNİN KONUSU

SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır. Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Chris Evans, Scarlett Johansson, Anthony Mackie