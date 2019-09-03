Kimse Bilmez 12. bölüm tek parça ve canlı izle! Kimse Bilmez son bölüm izleme linki!

Kimse bilmez yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin takipçileri Kimse Bilmez 12. Bölüm fragmanını araştırılıyor. "Pilot ve Ali ölecek!" Yayınladığı son bölümle damga vuran dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Kimse Bilmez 12. Bölüm fragmanı ve atv canlı izle…

KİMSE BİLMEZ 12. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 12. Bölüm fragmanında kan donduran ölüm tehdidi!

"Pilot ve Ali ölecek!"

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi? Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?

KİMSE BİLMEZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMSE BİLMEZ KONUSU NEDİR?

Yıldız olma hayalleri kuran güzel Sevda ile esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'nin sıra dışı aşk hikayesi Kimse Bilmez'in konusu. Bu ikilinin yolları bir şekilde kesişiyor. Sevda, kendi kardeşini mafyadan kurtarmak isterken Ali ise yıllardır kayıp olan kardeşini aramaktadır. Ortak yönleri ile Sevda ile Ali'nin yakınlaşmaları, birbirlerine aşık olmaları uzun sürmüyor. Fakat karşılarında mafya Pilot ve Uygar ile birlikte uzun zamandır saklanan bir sır engel olarak duruyor.