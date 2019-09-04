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Afili Aşk 12. Bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Afili Aşk 12. Bölüm bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Ekranların popüler dizisi bu bölümünde Kerem, Ayşe ve Muhammer’in yakınlaşmasına daha fazla göz yumamıyor. Muhammer’in kapısına dayanıyor. Heyecan ve komedinin birleştiği Afili Aşk yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Afili Aşk yeni bölüm fragmanı…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 15:21
Afili Aşk 12. Bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Afili Aşk yeni bölüm bu akşam kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Romantik komedi tadındaki dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Afili Aşk 12. Bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aşkı filizlenmeye başlıyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un olduğu dizi yeni bölümünde neler yaşanacak? Detaylar ve Afili Aşk yeni bölüm fragmanı haberimizde…

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 12. son bölümünden ikinci fragman yayınlandı!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe'nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem'in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe'nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe'nin yanında bulur. Ayşe, Kerem'in bu hallerini içten içe onu korumak istemesine bağlar. Aradaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst edecektir.

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Afili Aşk 12. Bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk yeni bölümde neler oluyor?
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