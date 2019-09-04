Bir Zamanlar Çukurova 36.yeni sezon fragmanı izle Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 36.yeni sezon fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Başrollerini Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), (Züleyha) Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanında şok eden gelişmeler yer alıyor. Sezon finalinde Yılmaz'ın Züleyha'nın yazdığı mektubu okumasıyla heyecan artmıştı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin en çok izlenen trend dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon için geri sayım sürüyor. Dizinin yapımcısından yeni sezon tarihiyle alakalı net bir bilgi gelmedi. Yeni sezon yayınlanma tarihiyle alakalı yeni bilgi gelince haberimize eklenecektir.

Yapımcılığında Burak Sağyaşar ve Timur Savcı'nın yer aldığı ve yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın 36.yeni sezon fragmanı yayınlandı.

İşte merakla beklenen o fragman;

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon 36. bölüm fragmanı

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

'Bir Zamanlar Çukurova' da ortalık iyice karıştı! Sevilerek izlenen dizi bu bölümle beraber sezon finaline giriyor. Nihayet düğün günü gelmiştir! Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder! Konak'ta ise işler çığırından çıkmıştır.

Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir. Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir.

Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır! Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandıracaktır. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışır.