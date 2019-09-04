Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ölecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz'un paylaştığı film yaz dizisi olarak başlasa da büyük bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Çarpıcı bir sezon finaline ev sahipliği yapan Elimi Bırakma dizisinde Mert, Melis ve Cenk'in korkunç bir kaza geçirmesi ve arabadan baygın çıkarılmaları dizinin hayranları tarafından epey merak edilmeye başladı. Buna göre; Elimi Bırakma dizisinde Cenk ölecek mi? İşte ayrıntılar…

ELİMİ BIRAKMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yaz dizisi olarak başlayan Elimi Bırakma 2. sezon yeni bölüm tarihi yayınlanan tanıtım ile duyuruldu. Sevilen dizinin yeni bölümü 8 Eylül Pazar günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarından olacak.

ELİMİ BIRAKMA YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI

Elimi Bırakma yeni sezondan ikinci fragman yayınlandı!

ELİMİ BIRAKMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Azra, babasının katilini öğreniyor. Mesut ile Azra ilk kez gözyaşları ile sarılıyor. Mesut, kardeşini çok özlediğini söylüyor. Tüm bunlar Cansu'nun ölümünden sonra yaşanıyor. Sumru hayattaki en önemli valrığını kaybediyor. Azra geç kazandığı kızkardeşinin ölümü ile perilan oluyor. Sumru, Azra ile başbaşa konuşuyor. Sumru, Azra'yı suçluyor. Cansu'yu Azra'nın kurtarabileceğini söyleyerek Azra'yı bencillikle suçluyor. Azra o günü anlatmaya çalışıyor ama Sumru, Cansu'nun ölümünden Azra'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Azra zaten çok üzülürken iyice parçalanıyor. Sumru'dan sonra Cenk Azra'nın yanına geliyor. Azra kendini suçlarken Cenk onu sakinleştirmeye çalışıyor. Bu sırada hızını alamayan Sumru, Mert'i alıp evden çıkıyor. Azra, Mert'in ortalıkta olmadığını anlayınca telaşa kapılıyor. Sumru, Mert'e Cansu'nun yanına gidip gitmek istemediğini söylüyor. Mert bunu istediğini söyleyince, Sumru 'bende istiyorum' diyerek gözünü ne kadar kararttığını gösteriyor.

DÜĞÜN VE ÖLÜM

Cenk ile Azra evleniyor. Sumru düğünden düğün günü haberdar oluyor. Azra ile Cenk nikah masasına oturuyor. Aşk ile mutluluk ile düğünleri yapılıyor. Azra ile Cenk hayatlarının en güzel gününü yaşarken Sumru içten içe öfke ile büyüyor. Cansu'nun intikamını almayı kafaya koyan Sumru düğün evine geliyor. Bu sırada Cenk de Azra'nın istememesine rağmen Melis ve Mert ile yola çıkıyor. Yalnız kalan Azra gelin odasında Sumru ile yüzleşiyor. Sumru, Cansu'nun yerine Azra'nın ölü olması gerektiğini söylüyor. Sumru Cansu'nun kefesn Azra'nın gelinlik giydiğini söyleyerek silah çıkarıyor. Azra'ya silah çekip Azra'nın da yaşamayacağını söylüyor. Azra çok korkuyor ve Sumru'yu sakinleştirmede de başarılı olamıyor. Bu sırada bir felaket de Cenk'in başına geliyor. Mert, Melis ve Cenk korkunç bir kaza geçiriyor. Perte çıkan araçta 3'ü de baygın şekilde yatıyor.