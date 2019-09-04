Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 4 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu !

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun ilgi gören "Gelinim Mutfakta gün birincisi kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken programı izleyenler için ise gerilim yükseliyor. Hatice ve Yağmur arasında ipler kopuyor. Yağmur ve kaynanası Necla Hanım arasındaki sıkıntı devam ediyor. Ezgi, kendisi hakkında konuşan kaynanası Reyhan Hanıma tepki gösteriyor. Reyhan Hanım ise, Ezgi'nin tepkisine sert karşılık veriyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli olduğunda haberimizin içerisinde de olacaktır.