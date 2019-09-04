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gün birincisi kim oldu? 4 Eylül Çarşamba !

Her gün merakla izlenen yarışma programında heyecan yine doruklarda. Hafta içi her gün verilen programda gün birincisi belli olacak ve birinci olan kişi çeyrek altının da sahibi olacak. Bugünkü 343. Bölümde Hatice ve Yağmur arasında ipler kopuyor. Olaylar büyüyor. Tansiyonun yükseldiği heyecanın arttığı kim oldu? Fatih Ürek’in sunumu ile renklenen Gelinim Mutfakta puan tablosu son durum nasıl? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 4.9.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 15:07
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 4 Eylül Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu !

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun ilgi gören "Gelinim Mutfakta gün birincisi kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken programı izleyenler için ise gerilim yükseliyor. Hatice ve Yağmur arasında ipler kopuyor. Yağmur ve kaynanası Necla Hanım arasındaki sıkıntı devam ediyor. Ezgi, kendisi hakkında konuşan kaynanası Reyhan Hanıma tepki gösteriyor. Reyhan Hanım ise, Ezgi'nin tepkisine sert karşılık veriyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi belli olduğunda haberimizin içerisinde de olacaktır.

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