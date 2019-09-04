Parker filmi konusu nedir? Parker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Parker filmi için geri sayım başladı. 2013 yapımı Amerikan filmi Parker aksiyon türünde. Hepinizin bildiğinden farklı bir hırsızın hikayesinin anlatıldığı Parker filminin konusu nedir? Parker filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

PARKER FİLMİNİN KONUSU

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!

Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!

PARKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Şeytanın Avukatı, Ray gibi ödüllü yapımlara imza atmış olan Oscarlı sinemacı Taylor Hackford'ın üstlendiği aksiyon ve suç filminin baş rolünde ise artık bu filmlerin gediklisi olan Jason Statham üstlenirken kendisine Latin yıldız Jennifer Lopez eşlik ediyor. Wendell Pierce, Nick Nolte ve Michael Chiklis kadroda öne çıkan diğer isimler...