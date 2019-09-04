Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz 54. Bölümüyle yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları hayranları tarafından merak ediliyor. Karadeniz'de geçen dizinin başrolünü (Tahir Kaleli) Ulaş Tuna Aslantepe ve (Nefes Zorlu) İrem Helvacıoğlu paylaşıyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımı tekrar izlemek isteyenler '' Sen Anlat Karadeniz tek parça izle'' şeklinde araştırma yapıyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 55.bölüm fragmanı yayında mı? Son bölümde Tahir'i çocuğu ve Nefes'i kaybetme korkusu sarmıştır. Bunun tek sorumlusu olarak Genco'yu görür. Heyecan dolu yeni sezonda sular durulmuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 54.son bölüm izleme linki...

SEN ANLAT KARADENİZ 54.BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV'nin iddialı yapımı Sen Anlat Karadeniz yeni sezona 54.bölümüyle giriş yaptı. Yeni sezon fragmanlarının art arda yayınlandığı Sen Anlat Karadeniz yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

İşte dizinin son bölümünde yaşanan detaylar

"Masal nasıl bir isim sence?"

Tahir son anda Nefes'i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes'ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco'nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.