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'in yeni oyuncusu kimdir? Beran Soysal kaç yaşında?

dizisi yeni sezon bu akşam başlıyor! Reyting rekortmeni dizi, oyuncu kadrosuna yeni isimler eklediğini açıkladı. Yeni oyuncularından olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her bölümüyle televizyon ekranlarına damga vuran dizi Sen Anlat Karadeniz yeni karakterleri ve 3. Sezonuyla bu akşam ekranlarında olacak. Peki, dizinin yeni oyuncusu Beran Soysal kimdir? Beran Soysal hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 13:11
Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Beran Soysal kimdir? Beran Soysal kaç yaşında?

Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezona bomba gibi geliyor. Kadrosuna üç yeni isim ekleyen ünlü Atv dizisi bu akşam 13. Sezon ile televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Ünlü oyuncu Beran Soysal kimdir? Sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Soysal, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonuna hangi karakteri canlandıracağı hakkında bir bilgi olmasa da bu akşam Atv ekranlarında öğrenebilirsiniz. Peki, Beran Soysal kimdir, kaç yaşındadır?

BERAN SOYSAL KİMDİR?

Beran Soysal, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi alan Beran Soysal; 2012 yılında rol aldığı Ağır Roman Yeni Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Daha sonra 2016 yılında Yolculuk sinema filminde rol almış ve Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Çetin Tekindor, Bensu Soral ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı İçerde dizisinin kadrosunda yer almakta ve Gökhan karakterini canlandırmaktadır.

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Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Beran Soysal kimdir? Beran Soysal kaç yaşında?
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