Sen Anlat Karadeniz'in yeni oyuncusu Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir? Sinem Reyhan Kıroğlu kaç yaşında?

Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezona bomba gibi geliyor. Kadrosuna üç yeni isim ekleyen Atv dizisi bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Dizi, sezon finali ile herkesi ekran başına kilitlemişti. Ünlü oyuncu Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir? Sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kıroğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonuna hangi karakteri canlandıracağı hakkında bir bilgi olmasa da bu akşam Atv ekranlarında öğrenebilirsiniz. Peki, Sinem Reyhan Kıroğlu kimdir?

SİNEM REYHAN KIROĞLU KİMDİR?

Sen Anlat Karadeniz dizisine tiyatro oyuncusu Sinem Reyhan Kıroğlu dahil oldu. Sinem Reyhan Kıroğlu son olarak Iphigenia isimli tiyatro oyununda dış ses olarak karşımıza çıktı. Oyuncu ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Sinem'in 28 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldiğini biliyoruz. 38 yaşındaki Sinem Reyhan Kıroğlu Kurabiye Ev, Romeo'yu beklerken, Karda, Medet, Gloria gibi tiyatro oyunlarında oynamıştır.

Sinem Reyhan Kıroğlu newborn ajansa bağlı olarak çalışmaktadır. Aktif olarak Tiyatro Yanetki'de oyunlarda yer almaktadır. Sağlam bir Beşiktaş taraftarı olan Sinem Reyhan Kıroğlu Eflatun TV'de yayınlanan İçten Sesler Korosu dizisinde yer almıştır.

Sinem Reyhan Kıroğlu 28 Şubat doğumludur.