Afili Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afili Aşk 12. bölümde neler oldu?

Afili Aşk yeni bölüm bu akşam kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. Romantik komedi tadındaki dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Afili Aşk 12. Bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aşkı filizlenmeye başlıyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un olduğu dizi yeni bölümünde neler yaşanacak? Detaylar ve Afili Aşk yeni bölüm fragmanı haberimizde…

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk 12. son bölümünden ikinci fragman yayınlandı!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe'nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem'in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe'nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe'nin yanında bulur. Ayşe, Kerem'in bu hallerini içten içe onu korumak istemesine bağlar. Aradaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst edecektir.