Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Belalı Tanık filmi için geri sayım başladı. 2017 yılında vizyona giren film Türkiye'de 5 hafta vizyonda kaldı. Başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı komedi ve aksiyon türündeki Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisi olan Michael Bryce'nin yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi! İkili, kişiliklerindeki ve hayata bakış açılarındaki farklılıkları bir kenara koyup, zamanında ve sağ salim mahkemede olmak için güçlerini birleştirirler. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

BELALI TANIK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Belalı Tanık filminin başrollerinde Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek, Elodie Yung, Richard E. Grant, Sam Hazeldine, Joaquim de Almeida, Kirsty Mitcheell, Mounir Margoum yer alıyor.