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''Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum'' diyen biri bir şiirin kaç satırını okumuştur?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından ''Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum'' diyen biri bir şiirin kaç satırını okumuştur? sorusu gündeme oturdu. İşte “ Bir biri bir şiirin kaç satırını okumuştur? “ sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:47
''Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum'' diyen biri bir şiirin kaç satırını okumuştur?

''Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum'' diyen biri bir şiirin kaç satırını okumuştur?

A)1(CEVAP)

B)2

C)3

D)4

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''Bir dize okudum ve ağlamaklı oldum'' diyen biri bir şiirin kaç satırını okumuştur?
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