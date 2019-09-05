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''Gardırop Fuat'' ve 'Marmara Kazım'' Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal filmlerinden hangisinde yer alır?
''Gardırop Fuat'' ve 'Marmara Kazım'' Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal filmlerinden hangisinde yer alır?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından ''Gardırop Fuat'' ve 'Marmara Kazım'' Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal filmlerinden hangisinde yer alır? sorusu gündeme oturdu. İşte ''Gardırop Fuat'' ve 'Marmara Kazım'' Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal filmlerinden hangisinde yer alır? sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:11Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:55
Gardırop Fuat ve Marmara Kazım Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal filmlerinden hangisinde yer alır?