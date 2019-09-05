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'' '' sözleriyle başlayan şarkının devamında nereden '' ses versem duyar mısın'' diye sorulur?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından '' '' sözleriyle başlayan şarkının devamında nereden '' ses versem duyar mısın'' diye sorulur? sorusu gündeme oturdu. İşte''Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin'' sözleriyle başlayan şarkının devamında nereden '' ses versem duyar mısın'' diye sorulur? sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:40
''Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin'' sözleriyle başlayan şarkının devamında nereden '' ses versem duyar mısın'' diye sorulur?

''Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin'' sözleriyle başlayan şarkının devamında nereden '' ses versem duyar mısın'' diye sorulur?

A) Yıldız dağlarından

B) Emirgan bağlarından

C) Aşiyan yollarından (cevap)

D) Kalamış dolaylarından

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''Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin'' sözleriyle başlayan şarkının devamında nereden '' ses versem duyar mısın'' diye sorulur?
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