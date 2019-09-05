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Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?
Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir? sorusu gündeme oturdu. İşteHangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir? sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 5.9.2019 20:55Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:00
Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?