Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?

Hangisi 'nün '' '' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Hangisi 'nün '' '' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir? sorusu gündeme oturdu. İşteHangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir? sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 20:55 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:00
Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?

Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?

A ÇOK GÜZEL, LATİF,ŞİRİN

B HEM KİTAP KURDU HEM BİR AHI

C iÇİ DIŞI BİR, DEDİĞİ DEDİK (CEVAP)

D ELİ YÜZÜ DÜZGÜN BİR İÇİN SU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi MFÖ'nün '' Ali Desidero'' adlı şarkısında Ali'nin hoşlandığı kız için kullanılan ifadelerden biri değildir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN