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nedir? Hayat filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ekranlarına gelecek olan Hayat filmi için geri sayım başladı. Mars’ta hayat olduğuna dair ipuçları bulan görevli ekip insanlık tarihine çığır açacak bir keşfin eğişindedir. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe beklenmedik sonuçlar alınmaya başlanacaktır. 2017 yılında vizyona giren bilim kurgu türündeki nedir? Hayat filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 5.9.2019 14:43
Hayat filminin konusu nedir? Hayat filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Hayat filmi için heyecan dorukta. Uluslararası uzay istasyonunda görevli altı kişilik bir ekibin Mars'ta hayat olduğuna dair ipuçları bulması üzerine çalışmalar başlatması ve bunun sonucunda da beklenmedik sonuçlar alınmaya başlanması filmde merakı arttıracaktır. Bu bağlamda; Hayat filminin konusu nedir? Hayat filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

HAYAT FİLMİNİN KONUSU

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 6 üyesi, Pilgrim Uzay Aracı aracılığıyla Mars'tan getirilen bir örneği incelerken büyük bir keşfe imza atar: Bu örnek biyolojik özellikler göstermektedir, yani Mars'ta hayat olduğunun kuşku götürmez bir kanıtıdır. Ancak bir süre sonra mürettebatı ölüm kalım mücadelesi verecekleri bir süreç beklemektedir, nitekim Mars'tan gelen 'örnek' zannettiklerinden çok daha zeki ve kuvvetlidir.

HAYAT FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jake Gyllenhaal

Ryan Reynolds

Hiroyuki Sanada

Olga Dihovichnaya

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Hayat filminin konusu nedir? Hayat filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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