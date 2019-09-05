Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > ''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?

''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı hangisi olur?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından ''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı hangisi olur? sorusu gündeme oturdu. İşte ''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan olur? sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:24 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:55
''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?

''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?

A)Kontiçe

B)Kontes (cevap)

C)Kontiz

D)Kontina

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN