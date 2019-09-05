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''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?
''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?
ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından ''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur? sorusu gündeme oturdu. İşte ''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur? sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:24Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:55
''Kont'' adlı soyluluk unvanına sahip olan kişinin eşinin unvanı Türkçede hangisi olur?