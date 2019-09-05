Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Suikastçilerin Şifresi filminin konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?

filminin konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?

2011 yapımı filmi için geri sayım başladı. Birbirinden farklı üç ulustan olan suikastçilerin gizli bir silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirmek için verdikleri mücadeleyi anlatan film aksiyon türündedir. Buna göre; nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 5.9.2019 15:13
Suikastçilerin Şifresi filminin konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kanal D ekranlarına bu akşam Suikastçilerin Şifresi filmi gelecek. 2011 yapımı film aksiyon türünde olup üç farklı ulustan suikastçilerin gizli silah projesi olan bilgisayarı ele geçirmek için gösterdikleri mücadeleyi anlatıyor. Buna göre; Suikastçilerin Şifresi filminin konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİNİN KONUSU

Birbirinden farklı üç ulustan suikastçiler içinde gizli silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ OYUNCU KADROSU

Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove, Christopher Atkins

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Suikastçilerin Şifresi filminin konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN