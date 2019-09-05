Kanal D ekranlarına bu akşam Suikastçilerin Şifresi filmi gelecek. 2011 yapımı film aksiyon türünde olup üç farklı ulustan suikastçilerin gizli silah projesi olan bilgisayarı ele geçirmek için gösterdikleri mücadeleyi anlatıyor. Buna göre; Suikastçilerin Şifresi filminin konusu nedir? Suikastçilerin Şifresi oyuncu kadrosunda kimler var?

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİNİN KONUSU

Birbirinden farklı üç ulustan suikastçiler içinde gizli silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ OYUNCU KADROSU

Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove, Christopher Atkins