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'nde birden fazla kez gol kralı olan futbolculardan hangisinin Yoğurtçu Parkı'ndan heykeli bulunmaktadır?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından 'nde birden fazla kez gol kralı olan futbolculardan hangisinin Yoğurtçu Parkı'ndan heykeli bulunmaktadır? sorusu gündeme oturdu. İşte Türkiye Süper Ligi'nde birden fazla kez gol kralı olan futbolculardan hangisinin 'ndan heykeli bulunmaktadır? sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:42 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:43
Türkiye Süper Ligi'nde birden fazla kez gol kralı olan futbolculardan hangisinin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndan heykeli bulunmaktadır?

Türkiye Süper Ligi'nde birden fazla kez gol kralı olan futbolculardan hangisinin Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndan heykeli bulunmaktadır?

Alex de Souza (cevap)

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