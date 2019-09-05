ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur? sorusu gündeme oturdu. İşte Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur? sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:29Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:48
Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur?