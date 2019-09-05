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Türkiye'de en kim olur?

ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından Türkiye'de en kim olur? sorusu gündeme oturdu. İşte Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur? sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 21:48
Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur?

Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur?

C NİKAH MEMURU (CEVAP)

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Türkiye'de resmi nikah töreni sırasında evlenme kütüğüne en son imza atan genellikle kim olur?
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