ATV ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Müge Anlı ile Güven Bana tüm hızıyla devam ediyor. Efsanevi yarışma Güven Bana’nın bu akşamki programından ''Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?'' sorusu gündeme oturdu. İşte ''Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?'' sorusunun cevabı…
Giriş Tarihi: 5.9.2019 22:17Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 22:19
Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?