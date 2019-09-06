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ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

’nin dizisi yayın tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Eylül ayına girmemizle birlikte diziseverler ‘’ ? Sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından en çok rağbet gören bu yapım için yapımcı kuruluşundan yayın tarihi açıklaması bekleniyor. Ekranlara yeni sezonda damga vuracak olan Diriliş Osman oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki Diriliş Osman oyuncuları kimler? Yayın tarihi ne zaman?

Giriş Tarihi: 6.9.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 18:13
Diriliş Osman ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Yeni sezona bomba gibi oyuncu kadrosuyla giriş yapacak olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Burak Özçivit'in dizinin kadrosunda yer alması, hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni sezon yayın tarihini merak edenler ise '' Diriliş Osman ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmasa da hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte merak edilen detaylar…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Diriliş Osman için geri sayım sürüyor. Dizinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Peki Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman yayın tarihi henüz netleşmedi. Yeni sezon yayın tarihine dair detaylar gelince haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler?
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