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haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? haftalık puan tablosu son durum nedir?

En sevilen yarışma programlarından biri olan 'da haftanın son gününe gelindi. Heyecanın ve merakın dorukta olduğu yarışma programı 345. Yeni bölümüyle bugün ekranlarda sevenleriyle buluşuyor. Haftanın finalinde gerilim artıyor. Devam eden gerginlik final gününde de sürüyor. Programın hayranları ise haftanın birincisi kim olacak sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; kim oldu? haftalık puan tablosu!

Giriş Tarihi: 6.9.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 15:26
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 6 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu son durum nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor. Gelinler ve kayınvalidelerin yarıştığı yemek programında hafta boyunca süren gerginlik haftanın finalinde de devam ediyor. Yağmur, Elif'in üzerine yürüyor! Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkeleniyor! Reyhan Hanım ve Ezgi arasında tüyolaşma olduğu iddiası güne damgasını vuruyor! Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziği kim kazanacak? kim oldu? Elenen yarışmacı kim?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 6 EYLÜL CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU!

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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 6 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu son durum nedir?
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