Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? 6 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu son durum nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Gelinler ve kayınvalidelerin yarıştığı yemek programında hafta boyunca süren gerginlik haftanın finalinde de devam ediyor. Yağmur, Elif'in üzerine yürüyor! Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkeleniyor! Reyhan Hanım ve Ezgi arasında tüyolaşma olduğu iddiası güne damgasını vuruyor! Gelinim Mutfakta'da 5 altın bileziği kim kazanacak? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Elenen yarışmacı kim?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? 6 EYLÜL CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU!