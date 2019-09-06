Şanışer kimdir, kaç yaşındadır? Gerçek ismi nedir? Susamam şarkısının sahibi Şanışer ile ilgili tüm merak edilenler…

Şarkıları ile adından sıkça söz ettiren İzmirli rapçi Şanışer sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Arama motorlarında "Şanışer kimdir?" sorusuna yanıt arayanlar artmaya başladı. "Susamam" şarkısına yoğun ilgi gösterenler şarkının sahibini de merak ediyorlar. Buna göre; Şanışer kimdir, gerçek ismi nedir? İşte tüm merak edilenler…

ŞANIŞER KİMDİR? GERÇEK İSMİ NEDİR?

Rap dünyasında Şanışer ismiyle tanınan Sarp Palaur, 1987 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Antalya'ya yerleşti. 2005 senesinde Muğla Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünü kazandı. Otuzuncu Gün, Açık Ve Net, LUDOVICO II isimli albümleriyle hayranlarının karşısına çıktı.



Sarp Palaur, bir röportajında Şanışer isminin hikayesini şu sözlerle aktarmıştı: "15 yaşında aldığım bir karar o. O dönem böyle eski Türkçe, Farsça isimler çok modaydı. Sagopa Kajmer etkisi sanırım.



Ben de Şanışer'i buldum kendime. Ama ismimden memnunum. Ya bana uydu, ya ismimden ötürü kariyerim böyle gelişti. Hangisi oldu bilmiyorum ama sonuçta şanıma yaraşır bir isim oldu."